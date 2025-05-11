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В Харьковской области враг ударил по жилому сектору: пострадали две женщины

Киев • УНН

 • 436 просмотра

российский удар КАБом по селу Садовод в Харьковской области привел к разрушениям жилых домов и пожару. Две женщины получили острую стрессовую реакцию.

В Харьковской области враг ударил по жилому сектору: пострадали две женщины

В Харьковской области, сегодня днем, враг ударил по жилому сектору: разрушены дома, произошел пожар, пострадали две женщины. Об этом сообщает ГСЧС Украины пишет УНН.

Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района.

Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района. Пострадали две женщины — у них острая стрессовая реакция

- говорится в сообщении.

Повреждены два двухэтажных жилых дома, возник пожар на площади 130 кв.м. - горели квартиры и хозяйственные постройки.

Во время тушения спасатели ГСЧС спасли кролика.

К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.

Напомним

Как ранее писал УНН российские войска интенсивно обстреливают Купянский район управляемыми авиабомбами и FPV-дронами. Есть разрушения, четыре человека получили острую реакцию на стресс, передвижение по городу опасно.

Ольга Розгон

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