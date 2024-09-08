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На Харківщині через російський обстріл поранено 16-річного хлопця

На Харківщині через російський обстріл поранено 16-річного хлопця

Київ • УНН

 • 28823 перегляди

Російські війська обстріляли село Грушівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки 16-річний місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості та був госпіталізований.

Росіяни обстріляли село Грушівка Куп’янського району. Внаслідок атаки поранення отримав 16-річний місцевий мешканець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську ОВА.

"Російські окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення Харківщини. Близько 11:00 ворог здійснив обстріл села Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янського району. Тип озброєння встановлюється. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 16-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що хлопця госпіталізовано до медзакладу у стані середньої тяжкості.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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