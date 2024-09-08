На Харьковщине из-за российского обстрела ранен 16-летний парень

Россияне обстреляли село Грушевка Купянского района. В результате атаки ранения получил 16-летний местный житель, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую ОГА.

«Российские оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения Харьковщины. Около 11:00 враг совершил обстрел села Грушевка Кондрашевской громады Купянского района. Тип вооружения устанавливается. В результате вражеской атаки ранения получил 16-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Сообщается, что парень госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести.

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