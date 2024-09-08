В результате удара рф по Дергачам, что на Харьковщине, погибла 76-летняя женщина, количество пострадавших возросло до 10. Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

"К сожалению, в результате ударов погибла местная жительница. Информация обновляется", - сообщил Задоренко.

Впоследствии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что речь идет о 76-летней женщине.

Сейчас также известно, что количество пострадавших возросло до 10.

"На эту минуту известно о минимум 10-х пострадавших, среди которых есть ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - резюмировал Задоренко.

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