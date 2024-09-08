Киев • УНН
В результате российского обстрела Дергачей на Харьковщине погибла 76-летняя женщина. Количество пострадавших возросло до 10 человек, среди которых есть ребенок, всем оказывается медицинская помощь.
В результате удара рф по Дергачам, что на Харьковщине, погибла 76-летняя женщина, количество пострадавших возросло до 10. Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
"К сожалению, в результате ударов погибла местная жительница. Информация обновляется", - сообщил Задоренко.
Впоследствии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что речь идет о 76-летней женщине.
Сейчас также известно, что количество пострадавших возросло до 10.
"На эту минуту известно о минимум 10-х пострадавших, среди которых есть ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - резюмировал Задоренко.
рф обстріляла Дергачі касетними боєприпасами, четверо людей постраждали - МВА8 сентября 2024, 14:52 • 14156 просмотров