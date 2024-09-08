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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
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7 сентября 2024, 12:23  •  69937 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

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7 сентября 2024, 10:33  •  72399 просмотра

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Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
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Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

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