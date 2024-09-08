рф обстреляла Дергачи кассетными боеприпасами, четыре человека пострадали - ГВА
Киев • УНН
российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам кассетными боеприпасами. Вспыхнули пожары в частном секторе, предварительно пострадали четыре человека, сохраняется угроза повторных обстрелов.
Российские оккупанты, предварительно, ударили ракетами с боеприпасами кассетного типа, вспыхнули пожары в частном секторе. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
"В результате российских обстрелов Дергачей вспыхнули пожары в частном секторе. Предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа", - сообщил Задоренко.
Глава ГВА добавил, что по предварительным данным, четыре человека пострадали.
По его словам, угроза повторных обстрелов остается высокой.
Ранее
Армия рф атаковала город Дергачи в Харьковской области. По предварительным данным, есть один пострадавший. Местные власти предупреждают об угрозе повторных ударов и призывают жителей находиться в укрытиях.