рф обстріляла Дергачі касетними боєприпасами, четверо людей постраждали - МВА
Київ • УНН
російські окупанти завдали ракетного удару по Дергачах касетними боєприпасами. Спалахнули пожежі в приватному секторі, попередньо постраждали четверо людей, зберігається загроза повторних обстрілів.
Російські окупанти, попередньо, вдарили ракетами з боєприпасами касетного типу, спалахнули пожежі у приватному секторі. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
"Внаслідок російських обстрілів Дергачів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу", - повідомив Задоренко.
Голова МВА додав, що за попередніми даними, четверо людей постраждали.
За його словами, загроза повторних обстрілів залишається високою.
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Армія рф атакувала місто Дергачі в Харківській області. За попередніми даними, є один постраждалий. Місцева влада попереджає про загрозу повторних ударів і закликає жителів перебувати в укриттях.