Харківщина: окупанти вдарили по Дергачах, попередньо - є постраждалий
Київ • УНН
Армія рф атакувала місто Дергачі в Харківській області. За попередніми даними, є один постраждалий. Місцева влада попереджає про загрозу повторних ударів і закликає жителів перебувати в укриттях.
Армія рф завдала удару по Дергачах, що на Харківщині, попередньо - є постраждалий. Про це заявив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
"Окупанти завдали удару по Дергачах! Обставини щодо руйнувань та постраждалих встановлюються. Є загроза повторних ударів. Перебувайте в укриттях!" - повідомив Задоренко.
Згодом голова МВА повідомив про ще один удар по місту.
"Окупанти вдарили по Дергачах, попередньо - один постраждалий", - резюмував Задоренко.
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