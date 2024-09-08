Киев • УНН
Армия рф атаковала город Дергачи в Харьковской области. По предварительным данным, есть один пострадавший. Местные власти предупреждают об угрозе повторных ударов и призывают жителей находиться в укрытиях.
Армия рф нанесла удар по Дергачам, что на Харьковщине, предварительно - есть пострадавший. Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
«Оккупанты нанесли удар по Дергачам! Обстоятельства относительно разрушений и пострадавших устанавливаются. Есть угроза повторных ударов. Находитесь в укрытиях!» - сообщил Задоренко.
Впоследствии глава МВА сообщил о еще одном ударе по городу.
«Оккупанты ударили по Дергачам, предварительно - один пострадавший», - резюмировал Задоренко.
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