Армия рф нанесла удар по Дергачам, что на Харьковщине, предварительно - есть пострадавший. Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

«Оккупанты нанесли удар по Дергачам! Обстоятельства относительно разрушений и пострадавших устанавливаются. Есть угроза повторных ударов. Находитесь в укрытиях!» - сообщил Задоренко.

Впоследствии глава МВА сообщил о еще одном ударе по городу.

«Оккупанты ударили по Дергачам, предварительно - один пострадавший», - резюмировал Задоренко.

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