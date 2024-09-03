россияне обстреляли поселок Макарово на Харьковщине: погибла женщина, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Макарово в Харьковской области. В результате атаки погибла 38-летняя женщина, ранен 59-летний мужчина, повреждены дома и энергосети.
В Харьковской области российские войска обстреляли поселок Макарово, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и энергосети. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты ударили по селу Макарово, что в Золочевской общине. К сожалению, в результате вражеского обстрела погибла 38-летняя женщина
Также в результате удара рф получил легкие ранения гражданский 59-летний мужчина.
Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.
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