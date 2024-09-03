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росіяни обстріляли селище Макарове на Харківщині: загинула жінка, є поранений

росіяни обстріляли селище Макарове на Харківщині: загинула жінка, є поранений

Київ • УНН

 • 23446 перегляди

Російські війська обстріляли селище Макарове у Харківській області. Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка, поранено 59-річного чоловіка, пошкоджено будинки та енергомережі.

У Харківській області російські війська обстріляли селище Макарове, внаслідок чого загинула жінка та отримав поранення чоловік. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Окупанти вдарили по селу Макарово, що в Золочевській громаді. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка

- написав Синєгубов у Telegram.

Також внаслідок удару рф отримав легкі поранення цивільний 59-річний чоловік.

Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

У лікарні помер постраждалий від удару рф по Харкову: фельдшеру був 21 рік03.09.24, 13:00 • 22675 переглядiв

Тетяна Краєвська

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