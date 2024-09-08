Удар рф по Дергачах: 76-річна жінка загинула, кількість постраждалих зросла до 10
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Дергачів на Харківщині загинула 76-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед яких є дитина, всім надається медична допомога.
У результаті удару рф по Дергачах, що на Харківщині, загинула 76-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 10. Про це заявив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
"На жаль, внаслідок ударів загинула місцева мешканка. Інформація оновлюється", - повідомив Задоренко.
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що йдеться про 76-річну жінку.
Наразі також відомо, що кількість постраждалих зросла до 10.
"На цю хвилину відомо про мінімум 10-х постраждалих, серед яких є дитина. Усім постраждалим надається медична допомога", - резюмував Задоренко.
рф обстріляла Дергачі касетними боєприпасами, четверо людей постраждали - МВА08.09.24, 17:52 • 23202 перегляди