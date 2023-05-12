На Харківщині за добу четверо поранених через російські обстріли

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Харківській області кількість поранених через обстріл російськими військами селища Великий Бурлук зросла до трьох, у місті Вовчанськ - ще одна поранена людина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

З його слів, минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

  • Внаслідок обстрілу з РСЗВ селища Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше 7 приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років.
  • У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована.

Також голова ОВА вказав, що в області залишається високою мінна небезпека. "Вчора близько 15:30 в районі села Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Окрім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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