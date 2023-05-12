В Харьковской области за сутки четверо раненых из-за российских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Харьковской области количество раненых из-за обстрела российскими войсками поселка Великий Бурлук возросло до трех, в городе Волчанск - еще один раненый человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
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- В результате обстрела из РСЗО поселка Великий Бурлук Купянского района повреждены торговые павильоны на местном рынке и по меньшей мере 7 частных домов. Также повреждены административное здание и учебное заведение, пострадал коммунальный транспорт. Ранения получили и были госпитализированы в состоянии средней тяжести 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет.
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- В Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели достали 88-летнюю женщину. Она получила ранения и была госпитализирована.
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Также глава ОВА указал, что в области остается высокой минная опасность. "Вчера около 15:30 в районе села Турово Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.