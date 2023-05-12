В Харьковской области за сутки четверо раненых из-за российских обстрелов

Детали

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.



В результате обстрела из РСЗО поселка Великий Бурлук Купянского района повреждены торговые павильоны на местном рынке и по меньшей мере 7 частных домов. Также повреждены административное здание и учебное заведение, пострадал коммунальный транспорт. Ранения получили и были госпитализированы в состоянии средней тяжести 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет.

Купянского района повреждены торговые павильоны на местном рынке и по меньшей мере 7 частных домов. Также повреждены административное здание и учебное заведение, пострадал коммунальный транспорт. Ранения получили и были госпитализированы в состоянии средней тяжести 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет.

В Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели достали 88-летнюю женщину. Она получила ранения и была госпитализирована.

артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели достали 88-летнюю женщину. Она получила ранения и была госпитализирована.

Также глава ОВА указал, что в области остается высокой минная опасность. "Вчера около 15:30 в районе села Турово Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.