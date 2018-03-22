На Харківщині викрили агентурну мережу російських спецслужб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Харківській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області блокували діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням інформацію прес-центру СБУ.
"До складу мережі входило троє місцевих мешканців, один з яких був чинний офіцером Національної поліції в Харківській області", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ задокументували зв'язок учасників агентурної мережі з ГУ ГШ ЗС РФ, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Крім того, зловмисники передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції.
"Під час спецоперації правоохоронці затримали учасників агентурної мережі. У ході обшуків за місцями їх проживання співробітники СБУ вилучили речові докази, які підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ", - зазначили в СБУ.
Фігурантам справи оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Також вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, СБУ спільно з прокуратурою викрила у Чернігові організоване угруповання, яке на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та завдання шкоди міжнародному іміджу України.