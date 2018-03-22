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В Харьковской области разоблачили агентурную сеть российских спецслужб

В Харьковской области разоблачили агентурную сеть российских спецслужб

Киев  •  УНН

 • 15254 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали деятельность агентурно-информаторськои сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой информацию пресс-центра СБУ.

"В состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующий офицером Национальной полиции в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Кроме того, злоумышленники передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

"Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ", - отметили в СБУ.

Фигурантам дела объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

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