В Харьковской области разоблачили агентурную сеть российских спецслужб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали деятельность агентурно-информаторськои сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой информацию пресс-центра СБУ.
"В состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующий офицером Национальной полиции в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Кроме того, злоумышленники передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.
"Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ", - отметили в СБУ.
Фигурантам дела объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.