На Харківщині вигоріло 10 га пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. На Харківщині сталася пожежа на хлібному масиві, внаслідок чого вигоріло 10 га пшениці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
“13 липня о 13:11 надійшло повідомлення про пожежу на хлібному полі в селі Яковенкове, Балаклійського району області”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що пожежа сталася на хлібному масиві площею 80 га.
“Вогнем знищено пшениці на кореню приблизно 10 га. Вогонь був локалізований вже о 13:41. О 14:12 пожежу вдалось повністю ліквідувати. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Хуст, що на Закарпатті, виникла пожежа на території підприємства з виробництва каркасних меблів. Вогнем охоплено 1,5 тис. кв. м.