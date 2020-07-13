На Харківщині вигоріло 10 га пшениці

“13 липня о 13:11 надійшло повідомлення про пожежу на хлібному полі в селі Яковенкове, Балаклійського району області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що пожежа сталася на хлібному масиві площею 80 га.

“Вогнем знищено пшениці на кореню приблизно 10 га. Вогонь був локалізований вже о 13:41. О 14:12 пожежу вдалось повністю ліквідувати. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Хуст, що на Закарпатті, виникла пожежа на території підприємства з виробництва каркасних меблів. Вогнем охоплено 1,5 тис. кв. м.