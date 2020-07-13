На Закарпатті загорілося підприємство з виробництва каркасних меблів

"​​На Закарпатті, у місті Хуст, вогнеборці приборкують пожежу на території підприємства по виробництву каркасних меблів. Пожежа сталася на вулиці Івана Франка, 201 у виробничо-складському приміщенні. Орієнтовна площа пожежі складає 1 тис. 500 кв. м. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

О 18:30 пожежу було локалізовано.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Чернівцях сталася масштабна пожежа на виробництві.