На Закарпатті загорілося підприємство з виробництва каркасних меблів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У місті Хуст, що на Закарпатті, виникла пожежа на території підприємства з виробництва каркасних меблів. Вогнем охоплено 1,5 тис. кв. м. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"На Закарпатті, у місті Хуст, вогнеборці приборкують пожежу на території підприємства по виробництву каркасних меблів. Пожежа сталася на вулиці Івана Франка, 201 у виробничо-складському приміщенні. Орієнтовна площа пожежі складає 1 тис. 500 кв. м. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
О 18:30 пожежу було локалізовано.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Чернівцях сталася масштабна пожежа на виробництві.