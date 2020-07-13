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На Закарпатті загорілося підприємство з виробництва каркасних меблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У місті Хуст, що на Закарпатті, виникла пожежа на території підприємства з виробництва каркасних меблів. Вогнем охоплено 1,5 тис. кв. м. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"​​На Закарпатті, у місті Хуст, вогнеборці приборкують пожежу на території підприємства по виробництву каркасних меблів. Пожежа сталася на вулиці Івана Франка, 201 у виробничо-складському приміщенні. Орієнтовна площа пожежі складає 1 тис. 500 кв. м. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

О 18:30 пожежу було локалізовано.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Чернівцях сталася масштабна пожежа на виробництві.

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