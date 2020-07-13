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У Чернівцях сталася пожежа на виробництві

У Чернівцях сталася пожежа на виробництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Чернівцях сталася пожежа у виробничій будівлі, горять два поверхи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"13 липня надійшла інформація, що у місті Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах чотирьохповерхової виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо, за даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.

О 16:31 пожежу локалізували.

Додамо, що на сайті компанії вказано, що вона спеціалізується на виготовленні полімерних труб і фітингів, а також ряду гумотехнічних виробів.

Нагадаємо, у Вінниці сталася пожежа у корпусі лікарні

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