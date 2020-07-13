У Чернівцях сталася пожежа на виробництві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Чернівцях сталася пожежа у виробничій будівлі, горять два поверхи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
"13 липня надійшла інформація, що у місті Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах чотирьохповерхової виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо, за даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.
О 16:31 пожежу локалізували.
Додамо, що на сайті компанії вказано, що вона спеціалізується на виготовленні полімерних труб і фітингів, а також ряду гумотехнічних виробів.
Нагадаємо, у Вінниці сталася пожежа у корпусі лікарні.