В Черновцах произошел пожар на производстве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Черновцах произошел пожар в производственном здании, горят два этажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"13 июля поступило информация, что в городе Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. Предварительно, по данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
В 16:31 пожар был локализован.
Добавим, что на сайте компании указано, что она специализируется на изготовлении полимерных труб и фитингов, а также ряда резинотехнических изделий.
Напомним, в Виннице произошло пожар в корпусе больницы.