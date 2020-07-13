На Закарпатье загорелось предприятие по производству каркасной мебели
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В городе Хуст на Закарпатье возник пожар на территории предприятия по производству каркасной мебели. Огнем охвачено 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"На Закарпатье, в городе Хуст, пожарные укрощают пожар на территории предприятия по производству каркасной мебели. Пожар произошел на улице Ивана Франко, 201 в производственно-складском помещении. Ориентировочная площадь пожара составляет 1 тыс. 500 кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 18:30 пожар был локализован.
Напомним, ранее сегодня в Черновцах произошел масштабный пожар на производстве.