На Закарпатье загорелось предприятие по производству каркасной мебели

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 63013 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136546 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111655 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133013 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102367 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104734 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102152 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
На Закарпатье загорелось предприятие по производству каркасной мебели

На Закарпатье загорелось предприятие по производству каркасной мебели

Киев  •  УНН

 • 12301 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В городе Хуст на Закарпатье возник пожар на территории предприятия по производству каркасной мебели. Огнем охвачено 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"На Закарпатье, в городе Хуст, пожарные укрощают пожар на территории предприятия по производству каркасной мебели. Пожар произошел на улице Ивана Франко, 201 в производственно-складском помещении. Ориентировочная площадь пожара составляет 1 тыс. 500 кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 18:30 пожар был локализован.

Напомним, ранее сегодня в Черновцах произошел масштабный пожар на производстве.

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