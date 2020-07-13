В Харьковской области выгорело 10 га пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На Харьковщине произошел пожар на хлебном массиве, в результате чего выгорело 10 га пшеницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
“13 июля в 13:11 поступило сообщение о пожаре на хлебном поле в селе Яковенково, Балаклейский район области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошел на хлебном массиве площадью 80 га.
“Огнем уничтожено пшеницы на корню примерно 10 га. Огонь был локализован уже в 13:41. В 14:12 пожар удалось полностью ликвидировать. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в городе Хуст на Закарпатье, возник пожар на территории предприятия по производству каркасных мебели. Огнем было охвачено 1,5 тыс. кв. м.