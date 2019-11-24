На Харківщині понад тиждень шукають неповнолітнього

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Харківській області безвісти зник хлопець 2004 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Співробітники Московського відділу поліції встановлюють місцезнаходження Цуканова Дениса, 2004 року народження", - йдеться в повідомленні.

Хлопець 15 листопада пішов з центру реабілітації та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.

Був одягнутий у жовту куртку з чорними вставками, червону шапку з написом Nike.

Нагадаємо, в Одесі двоє дівчат втекли з інтернату.

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