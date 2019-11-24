В Харьковской области больше недели ищут несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харьковской области бесследно исчез парень 2004 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение Цуканова Дениса, 2004 года рождения", - говорится в сообщении.
Парень 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Был одет в желтую куртку с черными вставками, красную шапку с надписью Nike.
Напомним, в Одессе две девочки сбежали из интерната.