На Харківщині чоловіка затримали за вбивство батька
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюються у вбивстві власного батька. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Харківської області.
Так, тіло свого колишнього чоловіка з пошкодженням грудної клітки і численними гематомами обличчя знайшла 75-річна дружина і відразу повідомила місцевим правоохоронцям. На місці правоохоронці встановили, що вбивцею є 53-річний син потерпілого, який живе в Харкові. Підозрюваний зізнався у скоєному.
За його словами, напередодні він приїхав в селище Васищеве до батька в гості. Під час розпиття спиртних напоїв між родичами виникла суперечка, в ході якого підозрюваний завдав батькові удари руками по обличчю та тулубу. Після чого вони розійшлися відпочивати. Наступного дня виявилося, що чоловік помер.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі строком до 15 років.
Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Харківського відділу поліції, слідчі дії тривають.