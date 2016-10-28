На Харьковщине мужчину задержали за убийство отца

Так, тело своего бывшего мужа с повреждением грудной клетки и многочисленными гематомами лица нашла 75-летняя жена и сразу сообщила местным правоохранителям. На месте правоохранители установили, что убийцей является 53-летний сын потерпевшего, который живет в Харькове. Подозреваемый признался в содеянном.

По его словам, накануне он приехал в поселок Васищево к отцу в гости. Во время распития спиртных напитков между родственниками возник спор, в ходе которого подозреваемый нанес отцу удары руками по лицу и туловищу. После чего они разошлись отдыхать. На следующий день оказалось, что мужчина скончался.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Харьковского отдела полиции, следственные действия продолжаются.