На Харківщині чоловік зарізав вітчима жінки та викинув тіло в льох

“Про страшну подію до поліції близько опівночі повідомила падчерка вбитого. 45-річна громадянка розповіла, що коли потрапила до будинку, побачила розкидані порожні пляшки з-під алкоголю, плями крові на дивані, які були прикриті подушками та співмешканця у нетверезому стані. Чоловік зізнався, що вбив вітчима жінки та заховав тіло у льоху. Відібравши в жінки гроші, правопорушник пішов пиячити далі”, - розповіли в поліції.

Додамо, що вказаний громадянин вже був раніше судимим за аналогічний злочин.

“За лічені години правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його. В ході допиту підозрюваного поліцейські з’ясували, що після застілля між зловмисником та вітчимом співмешканки виникла сварка. Під час конфлікту затриманий наніс декілька ударів кухонним ножем 61-річному чоловіку в область грудної клітини та живота. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного зловмисник виніс тіло загиблого у льох та накрив ганчір’ям”, - зазначили правоохоронці.

Зазначимо, що речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (“умисне вбивство”) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Києві через ревнощі до жінки раніше судимий чоловік завдав ножові поранення безхатченку, який помер на місці.