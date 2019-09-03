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На Харківщині чоловік намагався застрелити знайомого з рушниці

На Харківщині чоловік намагався застрелити знайомого з рушниці

Київ • УНН

 • 8756 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під час конфлікту чоловік намагався вбити свого знайомого з мисливської рушниці. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Поліція затримала 61-річного жителя села Вишневе, який 1 вересня намагався застрелити 47-річного мешканця міста Балаклія.

"На місце негайно виїхали поліцейські, які встановили, що поранення чоловіку спричинив його знайомий. Між чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив постріл з мисливської рушниці в бік потерпілого. У той же час свідок, який знаходився поряд, нахилив вниз рукою ствол рушниці. В результаті чого рештки пострілу рикошетом від поверхні ґрунту потрапили в нижню частину правої ноги потерпілого", - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події знайшли і вилучили рушницю, патрони та гільзи.

Жителю Вишневого повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За це йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки, тіло якої знайти на сміттєзвалищі.

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