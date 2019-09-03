В Харьковской области мужчина пытался застрелить знакомого из ружья

Полиция задержала 61-летнего жителя села Вишневое, который 1 сентября пытался застрелить 47-летнего жителя города Балаклея.

"На место немедленно выехали полицейские, которые установили, что ранение мужчине нанес его знакомый. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в сторону потерпевшего. В то же время свидетель, который находился рядом, наклонил вниз рукой ствол ружья. В результате чего остатки выстрела рикошетом от поверхности почвы попали в нижнюю часть правой ноги потерпевшего", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия обнаружили и изъяли ружье, патроны и гильзы.

Жителю Вишневого сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке.