На хабарі викрили злочинне угрупування на чолі із співробітником СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у розмірі 110 тисяч доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Бюро.
Згідно з повідомленням, в ході рослідування слідчі Бюро встановили, що працівники СБУ вимагали гроші у громадянина за уникнення кримінального переслідування та непозбавлення громадянства України.
Працівників СБУ та двох цивільних осіб затримали під час отримання другої частини траншу в сумі 10 000 доларів США. Першу частину в розмірі 40 000 доларів США підозрювані отримали раніше.
На цей час, вказані особи затримані. Слідчі дії тривають.
У разі доведення вини, особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше УНН повідомляв, що ДБР відкрило справу щодо розкрадань в "оборонці".