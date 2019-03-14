На хабарі викрили злочинне угрупування на чолі із співробітником СБУ

КИЇВ. 14 березня. УНН. Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у розмірі 110 тисяч доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Бюро.