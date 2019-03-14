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На хабарі викрили злочинне угрупування на чолі із співробітником СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у розмірі 110 тисяч доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Бюро.

На хабарі викрили злочинне угрупування на чолі із співробітником СБУ

Згідно з повідомленням, в ході рослідування слідчі Бюро встановили, що працівники СБУ вимагали гроші у громадянина за уникнення кримінального переслідування та непозбавлення громадянства України.

Працівників СБУ та двох цивільних осіб затримали під час отримання другої частини траншу в сумі 10 000 доларів США. Першу частину в розмірі 40 000 доларів США підозрювані отримали раніше.

На цей час, вказані особи затримані. Слідчі дії тривають.

У разі доведення вини, особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше УНН повідомляв, що ДБР відкрило справу щодо розкрадань в "оборонці"

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