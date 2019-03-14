На взятке разоблачили преступную группировку во главе с сотрудником СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачен начальник отдела СБУ, его подчиненный и двое гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины денежные средства в размере 110 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Согласно сообщению, в ходе расследования следователи Бюро установили, что работники СБУ требовали деньги у гражданина за избежание уголовного преследования и нелишение гражданства Украины.
Работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тыс. долларов. Первую часть в размере 40 тыс. долларов подозреваемые получили ранее.
В настоящее время, указанные лица задержаны. Следственные действия продолжаются.
В случае доказательства вины, лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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