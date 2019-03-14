На взятке разоблачили преступную группировку во главе с сотрудником СБУ

Согласно сообщению, в ходе расследования следователи Бюро установили, что работники СБУ требовали деньги у гражданина за избежание уголовного преследования и нелишение гражданства Украины.

Работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тыс. долларов. Первую часть в размере 40 тыс. долларов подозреваемые получили ранее.

В настоящее время, указанные лица задержаны. Следственные действия продолжаются.

В случае доказательства вины, лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее УНН сообщал, что ГБР открыло дело по хищениям в "оборонке".