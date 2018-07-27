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На Карпати сьогодні обрушаться сильні дощі

На Карпати сьогодні обрушаться сильні дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У карпатському регіоні в Україні сьогодні очікуються сильні дощі, подекуди з градом і шквалами. По Україні прогнозуються грози, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 27 липня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, місцями дуже сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Протягом 27 липня в Україні грози", - повідомили у відомстві.

На рiчках басейну Днiстра у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій областях 27-28 липня очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-0,8 м. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.

Впродовж 27-29 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львiвської, Iвано-Франкiвської області очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями.

При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку. Мiсцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення локальних селевих потоків.

У Києві та Київській області вдень 27 липня також очікується гроза.

При цьому 27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької і Кіровоградській областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються без світла 15 міст і сіл.

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