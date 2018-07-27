На Карпаты сегодня обрушатся сильные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В карпатском регионе в Украине сегодня ожидаются сильные дожди, местами с градом и шквалами. По Украине прогнозируются грозы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 27 июля в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В течение 27 июля в Украине грозы", - сообщили в ведомстве.
На реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях 27-28 июля ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м. Местами возможен начальный выход воды на заводь. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.
В течение 27-29 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской, Ивано-Франковской области ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями.
При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока. Местами возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков.
В Киеве и Киевской области днем 27 июля также ожидается гроза.
При этом 27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине из-за непогоды остаются без света 15 городов и сел.