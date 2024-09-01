На камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8: на борту ніхто не вижив
Київ • УНН
У російському регіоні камчатка виявлено уламки зниклого 31 серпня гелікоптера Мі-8. Вертоліт розбився об сопку на висоті 900 метрів, всі 22 особи на борту (3 члени екіпажу та 19 пасажирів) загинули.
У російському регіоні Камчатка знайшли уламки гелікоптера Мі-8, який зник 31 серпня. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на регіональне МНС рф, пише УНН.
Вертоліт розбився, врізавшись у сопку, зазначили у відомстві. Його уламки знайдені з повітря – на висоті близько 900 метрів над рівнем моря, приблизно в тому місці, звідки екіпаж востаннє виходив на зв’язок,
Зазначається, що на борту Мі-8 перебували 22 особи – три члени екіпажу та 19 пасажирів, усі вони загинули.
Нагадаємо
31 серпня у росії заявили про зникнення вертольота Мі-8 на камчатці. Гелікоптер прямував за маршрутом вулкан вачкажець - село миколаївка. У призначений час у пункті призначення не приземлився і на зв'язок не виходив.