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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: на борту никто не выжил

На камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: на борту никто не выжил

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 10:20  •  542 просмотра

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В российском регионе камчатка обнаружены обломки пропавшего 31 августа вертолета Ми-8. Вертолет разбился о сопку на высоте 900 метров, все 22 человека на борту (3 члена экипажа и 19 пассажиров) погибли.

В российском регионе камчатка нашли обломки вертолета Ми-8, который исчез 31 августа. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на региональное МЧС рф, пишет УНН.

Вертолет разбился, врезавшись в сопку, отметили в ведомстве. Его обломки найдены с воздуха - на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту Ми-8 находились 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли.

Напомним

31 августа в россии заявили об исчезновении вертолета Ми-8 на камчатке. Вертолет следовал по маршруту вулкан вачкажец - село николаевка. В назначенное время в пункте назначения не приземлился и на связь не выходил.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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