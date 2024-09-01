На камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: на борту никто не выжил

В российском регионе камчатка нашли обломки вертолета Ми-8, который исчез 31 августа. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на региональное МЧС рф, пишет УНН.

Вертолет разбился, врезавшись в сопку, отметили в ведомстве. Его обломки найдены с воздуха - на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь, - говорится в сообщении.



Отмечается, что на борту Ми-8 находились 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли.

Напомним

31 августа в россии заявили об исчезновении вертолета Ми-8 на камчатке. Вертолет следовал по маршруту вулкан вачкажец - село николаевка. В назначенное время в пункте назначения не приземлился и на связь не выходил.