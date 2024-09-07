На фронті вже більше сотні бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку поточної доби, 7 вересня, на фронті відбулось 101 бойове зіткнення. . Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинилась Козача Лопань.

На Куп'янську напрямку окупанти чотири рази атакували позиції ЗСУ В напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського та поблизу Макіївки і Діброви. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 18 боєзіткнень, досі триває два боєзіткнення в районі Невського. Ситуація контрольована.

Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку залишається важкою - Зеленський

На Сіверському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших військ, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на даний час всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Точиться бій поблизу Андріївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили три атаки, Неліпівка де вже відбито одну атакувальну дію, ще два боєзіткнення триває.

Безперервно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривають. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль - резюмували в Генштабі.

На Курахівському напрямку також складна ситуація. Там від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки на даний час тривають бої у шести локаціях.

На Времівському напрямку наші війська відбивають три атаки в бік Водяного та Вугледару, три спроби просунутись до Водяного успіхів противнику не принесли.

У рф повідомляють про нічну атаку на склад боєприпасів у воронезькій області: йде евакуація, оголошено НС

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти завдають обстрілів по позиціям українських підрозділів та по населеним пунктам. Також ворог застосовував штурмову авіацію по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по населеним пунктам таким як Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо

На 24-му засіданні у форматі "Рамштайн" оголошено новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів від США, а також внески від Канади, Великої Британії, Нідерландів, Швеції та Іспанії. Допомога включає озброєння, ракети, навчання пілотів та підтримку морської оборони України.