На фронте уже более сотни боевых столкновений: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

С начала текущих суток, 7 сентября, на фронте состоялось 101 боевое столкновение. . Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время продолжается бой. Под ударами вражеских КАБов оказалась Казачья Лопань.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции ВСУ В направлении Синьковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одна атака отбита Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в направлении Чернещины, Невского, Лозовой, Торского и вблизи Макеевки и Дибровы. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боестолкновений, до сих пор продолжается два боестолкновения в районе Невского. Ситуация контролируемая.

Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку залишається важкою - Зеленський

На Северском направлении враг пытается прорвать оборону наших войск, однако, получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки оккупанты четыре раза пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время все атаки отбиты.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра, Андреевки и Клищеевки. Идет бой вблизи Андреевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до пяти. Враг, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, пытается атаковать у населенных пунктов Торецк, где наши защитники отбили три атаки, Нелиповка где уже отражено одно атакующее действие, еще два боестолкновения продолжаются.

Непрерывно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор осуществил 28 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Зеленого Поля, Лисовки, Миролюбовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, десять боев еще продолжаются. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь - резюмировали в Генштабе.

На Кураховском направлении также сложная ситуация. Там с начала суток захватчик 27 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Георгиевки в настоящее время продолжаются бои в шести локациях.

На Времовском направлении наши войска отражают три атаки в сторону Водяного и Угледара, три попытки продвинуться к Водяному успехов противнику не принесли.

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На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наносят обстрелы по позициям украинских подразделений и по населенным пунктам. Также враг применял штурмовую авиацию по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по населенным пунктам таким как Урожайное, Берислав, Тягинка и Токаревка Херсонской области, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

Напомним

На 24-м заседании в формате "Рамштайн" объявлен новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов от США, а также взносы от Канады, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Испании. Помощь включает вооружение, ракеты, обучение пилотов и поддержку морской обороны Украины.