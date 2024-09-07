Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, но до сих пор остается тяжелой. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация на Покровском направлении в любом случае не простая. Я благодарен воинам, потому что до выезда за 3-4 лба ситуация была лучше. Мы обсуждали все детали по 3 раза в день с Сырским (Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.) - сказал Зеленский.

По его словам, говорить наперед не стоит, когда ситуация стабилизируется полностью буду бы детали.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней враг не продвинулся на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая РФ возможности маневрировать и ослабляя её в других областях.