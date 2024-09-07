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Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку залишається важкою - Зеленський 

Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку залишається важкою - Зеленський 

Київ • УНН

 • 24357 перегляди

Президент України заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку, але вона досі складна. За словами Головнокомандувача ЗСУ, за останні 6 днів ворог не просунувся на цьому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилась, але й досі залишається важкою. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку не проста. Я вдячний воїнам, бо до виїзду за 3-4 лоба ситуація була краща. Ми обговорювали всі деталі по 3 рази на день з Сирським ( Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський — ред.)

- сказав Зеленський.

За його словами, говорити наперед не варто, коли ситуація стабілізується повністю буду б деталі. 

Нагадаємо 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика

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