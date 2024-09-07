Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку залишається важкою - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку, але вона досі складна. За словами Головнокомандувача ЗСУ, за останні 6 днів ворог не просунувся на цьому напрямку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилась, але й досі залишається важкою. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація на Покровському напрямку в будь-якому випадку не проста. Я вдячний воїнам, бо до виїзду за 3-4 лоба ситуація була краща. Ми обговорювали всі деталі по 3 рази на день з Сирським ( Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський — ред.)
За його словами, говорити наперед не варто, коли ситуація стабілізується повністю буду б деталі.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.