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На фронті відбулося 93 боєзіткнення: ворог 39 разів штурмував на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 93 боєзіткнення: ворог 39 разів штурмував на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 30770 перегляди

За минулу добу відбулося 93 бойових зіткнення, з них 39 атак на Покровському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши 992 дрони-камікадзе.

Від початку доби 2 лютого на фронті відбулося 93 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 37 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 2 - тривають досі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22.00 02.02.2025, пише УНН.

З початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ,,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Ворог 18 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку за день російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще не завершена.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів - в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку; знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 "Град", міномету та двом гарматам окупантів,

- повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя. 

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по району Херсона.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбивали 12 атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час п’ять боєзіткнень триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій наших військ (в тому числі 2 - із РСЗВ),

- додали у Генштабі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося

рф повертає на бойові завдання солдатів з ранами, часто на милицях – британська розвідка02.02.25, 13:25 • 32893 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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