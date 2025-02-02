На фронте произошло 93 боестолкновения: враг 39 раз штурмовала на Покровском направлении - Генштаб

ukenru
Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 106108 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 118118 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 149733 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 194474 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 166061 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 150619 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 135328 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 122461 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 114795 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 124376 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, оно должно быть устойчивым - Генсек НАТО

Если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, оно должно быть устойчивым - Генсек НАТО

2 февраля, 12:35 • 29188 просмотра
путин не хочет настоящих переговоров, он будет настаивать на том, что это война между рф и Западом - Зеленский

путин не хочет настоящих переговоров, он будет настаивать на том, что это война между рф и Западом - Зеленский

2 февраля, 12:55 • 42769 просмотра
Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках

Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках

2 февраля, 14:07 • 64995 просмотра
Зеленский рассказал, как Трамп может принудить путина к миру

Зеленский рассказал, как Трамп может принудить путина к миру

2 февраля, 14:46 • 30031 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

17:54 • 51099 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 158399 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 163231 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 184762 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 200245 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 304812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

17:54 • 51099 просмотра
The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

2 февраля, 12:12 • 100227 просмотра
Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»

Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»

2 февраля, 10:33 • 97806 просмотра
Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

2 февраля, 10:05 • 106107 просмотра
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 112809 просмотра
Актуальное
На фронте произошло 93 боестолкновения: враг 39 раз штурмовала на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 93 боестолкновения: враг 39 раз штурмовала на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5187 просмотра

Read in English

За минувшие сутки произошло 93 боевых столкновения, из них 39 атак на Покровском направлении. Враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, использовав 992 дрона-камикадзе.

С начала суток 2 февраля на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны отбили 37 вражеских атак на Покровском направлении, еще 2 - продолжаются до сих пор. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 02.02.2025, пишет УНН.

С начала суток произошло 93 боевых столкновения, противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, использовав три ракеты и 62 управляемые бомбы, 992 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск,,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.

Враг 18 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая, три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов, два боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 «Град», миномету и двум пушкам оккупантов,

- сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя. 

На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 12 атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время пять боестолкновений продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск (в том числе 2 - с РСЗО),

- добавили в Генштабе.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло

рф возвращает на боевые задания солдат с ранами, часто на костылях - британская разведка02.02.25, 13:25 • 27393 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
khersonХерсон
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы