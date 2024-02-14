На фронті відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, за минулу добу українські війська відбили 71 бойове зіткнення та численні ракетні та авіаційні удари російсько-терористичних військ на кількох ділянках фронту.
Упродовж минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення на передовій. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення.
На Новопавлівському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.
Ще плюс 1060 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога14.02.24, 07:56 • 29364 перегляди