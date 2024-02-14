На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение на передовой. В общем враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 2 атаки противника в районе Ямполовки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки у Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наступательных действий врага не отмечено.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага