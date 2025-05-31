На фестивалі "Книжковий Арсенал" вилучили 12 боєприпасів та вогнепальну зброю - УДО

На цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал", який проходить в Києві, було вилучено вогнепальну зброю, 12 боєприпасів та понад 120 ріжучих та колючих предметів. Про це повідомляє Управління державної охорони України, передає УНН.

Лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал" було вилучено: вогнепальна зброя - 1 одиниця, ріжучі та колючі предмети - 127 одиниць, газові балончики - 74 одиниць, боєприпаси - 12 одиниць