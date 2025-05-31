На фестивалі "Книжковий Арсенал" вилучили 12 боєприпасів та вогнепальну зброю - УДО
Київ • УНН
Під час фестивалю "Книжковий Арсенал" вилучено вогнепальну зброю, 12 боєприпасів та 127 колючо-ріжучих предметів. Зеленський з дружиною відвідали захід.
На цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал", який проходить в Києві, було вилучено вогнепальну зброю, 12 боєприпасів та понад 120 ріжучих та колючих предметів. Про це повідомляє Управління державної охорони України, передає УНН.
Лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал" було вилучено: вогнепальна зброя - 1 одиниця, ріжучі та колючі предмети - 127 одиниць, газові балончики - 74 одиниць, боєприпаси - 12 одиниць
Також УДО показало незначну частку фото заборонених предметів, які намагалися пронести на масові заходи їх відвідувачі і які були вилучені військовослужбовцями Управління під час проведення допуску цих відвідувачів на захід.
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Вчора, 30 травня Президент Володимир Зеленський з першою леді відвідали "Книжковий Арсенал".
"Цього року на "Книжковому Арсеналі" представлені більше ніж сотня видавництв, тисячі нових книжок. Придбали сьогодні кілька видань і для нашої бібліотеки, серед яких "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" Альдо Андреа Кассі, "Від тата до сина" Франко Нембріні, "Лірика маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної, "Присмерк імперії. Російсько-українська війна очима історика" Сергія Плохія", - розповів Зеленський.
"Книжковий Арсенал" цьогоріч проходить з 29 травня до 1 червня.