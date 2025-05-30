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"Убити тирана" та "Лірика маріупольських бомбосховищ": що родина Зеленських придбала на "Книжковому Арсеналі"

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Володимир Зеленський з дружиною відвідали "Книжковий Арсенал", де придбали декілька книг, серед яких "Убити тирана" та "Лірика маріупольських бомбосховищ". Президент відзначив стійкість українців та силу культури.

"Убити тирана" та "Лірика маріупольських бомбосховищ": що родина Зеленських придбала на "Книжковому Арсеналі"

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відвідав "Книжковий Арсенал". Як повідомив Глава держави, серед придбаних книг - "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" та "Лірика маріупольських бомбосховищ", передає УНН.

Сьогодні разом відвідали "Книжковий Арсенал", уже 13-й. І це багато що говорить про стійкість українців і про силу нашої культури: попри повномасштабну війну, розвивається книговидавництво, світ чує нашу країну, і наші люди розбудовують звʼязки зі світом. Це дуже надихає 

- повідомив Зеленський.

За його словами, цього року на "Книжковому Арсеналі" представлені більше ніж сотня видавництв, тисячі нових книжок.

Придбали сьогодні кілька видань і для нашої бібліотеки, серед яких "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" Альдо Андреа Кассі, "Від тата до сина" Франко Нембріні, "Лірика маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної, "Присмерк імперії. Російсько-українська війна очима історика" Сергія Плохія. Раді, що в Україні є такі події, такі книжки й ті, хто їх створює. Вдячні всім, хто розвиває книговидання в Україні: авторам, видавцям, перекладачам, які відкривають світ для українців і Україну для світу через наші книги. Дякуємо всім, хто підтримує українську культуру. Це важливо 

- резюмував Зеленський.
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