"Убити тирана" та "Лірика маріупольських бомбосховищ": що родина Зеленських придбала на "Книжковому Арсеналі"
Київ • УНН
Володимир Зеленський з дружиною відвідали "Книжковий Арсенал", де придбали декілька книг, серед яких "Убити тирана" та "Лірика маріупольських бомбосховищ". Президент відзначив стійкість українців та силу культури.
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відвідав "Книжковий Арсенал". Як повідомив Глава держави, серед придбаних книг - "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" та "Лірика маріупольських бомбосховищ", передає УНН.
Сьогодні разом відвідали "Книжковий Арсенал", уже 13-й. І це багато що говорить про стійкість українців і про силу нашої культури: попри повномасштабну війну, розвивається книговидавництво, світ чує нашу країну, і наші люди розбудовують звʼязки зі світом. Це дуже надихає
За його словами, цього року на "Книжковому Арсеналі" представлені більше ніж сотня видавництв, тисячі нових книжок.
Придбали сьогодні кілька видань і для нашої бібліотеки, серед яких "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" Альдо Андреа Кассі, "Від тата до сина" Франко Нембріні, "Лірика маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної, "Присмерк імперії. Російсько-українська війна очима історика" Сергія Плохія. Раді, що в Україні є такі події, такі книжки й ті, хто їх створює. Вдячні всім, хто розвиває книговидання в Україні: авторам, видавцям, перекладачам, які відкривають світ для українців і Україну для світу через наші книги. Дякуємо всім, хто підтримує українську культуру. Це важливо