"Убити тирана" та "Лірика маріупольських бомбосховищ": що родина Зеленських придбала на "Книжковому Арсеналі"

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відвідав "Книжковий Арсенал". Як повідомив Глава держави, серед придбаних книг - "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" та "Лірика маріупольських бомбосховищ", передає УНН.

Сьогодні разом відвідали "Книжковий Арсенал", уже 13-й. І це багато що говорить про стійкість українців і про силу нашої культури: попри повномасштабну війну, розвивається книговидавництво, світ чує нашу країну, і наші люди розбудовують звʼязки зі світом. Це дуже надихає - повідомив Зеленський.

За його словами, цього року на "Книжковому Арсеналі" представлені більше ніж сотня видавництв, тисячі нових книжок.