"Убить тирана" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ": что семья Зеленских приобрела на "Книжном Арсенале"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил "Книжный Арсенал". Как сообщил Глава государства, среди приобретенных книг - "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ", передает УНН.

Сегодня вместе посетили "Книжный Арсенал", уже 13-й. И это многое говорит об устойчивости украинцев и о силе нашей культуры: несмотря на полномасштабную войну, развивается книгоиздательство, мир слышит нашу страну, и наши люди развивают связи с миром. Это очень вдохновляет - сообщил Зеленский.

По его словам, в этом году на "Книжном Арсенале" представлены более сотни издательств, тысячи новых книг.