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"Убить тирана" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ": что семья Зеленских приобрела на "Книжном Арсенале"

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Владимир Зеленский с женой посетили "Книжный Арсенал", где приобрели несколько книг, среди которых "Убить тирана" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ". Президент отметил стойкость украинцев и силу культуры.

"Убить тирана" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ": что семья Зеленских приобрела на "Книжном Арсенале"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил "Книжный Арсенал". Как сообщил Глава государства, среди приобретенных книг - "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ", передает УНН.

Сегодня вместе посетили "Книжный Арсенал", уже 13-й. И это многое говорит об устойчивости украинцев и о силе нашей культуры: несмотря на полномасштабную войну, развивается книгоиздательство, мир слышит нашу страну, и наши люди развивают связи с миром. Это очень вдохновляет 

- сообщил Зеленский.

По его словам, в этом году на "Книжном Арсенале" представлены более сотни издательств, тысячи новых книг.

Приобрели сегодня несколько изданий и для нашей библиотеки, среди которых "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" Альдо Андреа Касси, "От отца к сыну" Франко Нембрини, "Лирика мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой, "Сумерки империи. Русско-украинская война глазами историка" Сергея Плохия. Рады, что в Украине есть такие события, такие книги и те, кто их создает. Благодарны всем, кто развивает книгоиздание в Украине: авторам, издателям, переводчикам, которые открывают мир для украинцев и Украину для мира через наши книги. Спасибо всем, кто поддерживает украинскую культуру. Это важно 

- резюмировал Зеленский.
Антонина Туманова

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