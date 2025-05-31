На фестивале "Книжный Арсенал" изъяли 12 боеприпасов и огнестрельное оружие - УГО
Киев • УНН
Во время фестиваля "Книжный Арсенал" изъято огнестрельное оружие, 12 боеприпасов и 127 колюще-режущих предметов. Зеленский с женой посетили мероприятие.
На нынешнем фестивале "Книжный Арсенал", который проходит в Киеве, было изъято огнестрельное оружие, 12 боеприпасов и более 120 режущих и колющих предметов. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает УНН.
Только на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято: огнестрельное оружие - 1 единица, режущие и колющие предметы - 127 единиц, газовые баллончики - 74 единицы, боеприпасы - 12 единиц
Также УГО показало незначительную часть фото запрещенных предметов, которые пытались пронести на массовые мероприятия их посетители и которые были изъяты военнослужащими Управления во время проведения допуска этих посетителей на мероприятие.
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Вчера, 30 мая Президент Владимир Зеленский с первой леди посетили "Книжный Арсенал".
"В этом году на "Книжном Арсенале" представлены более сотни издательств, тысячи новых книг. Приобрели сегодня несколько изданий и для нашей библиотеки, среди которых "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" Альдо Андреа Касси, "От отца к сыну" Франко Нембрини, "Лирика мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой, "Сумерки империи. Российско-украинская война глазами историка" Сергея Плохия", - рассказал Зеленский.
"Книжный Арсенал" в этом году проходит с 29 мая по 1 июня.