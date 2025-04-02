На Донеччині заступника командира підозрюють у залученні військових до будівництва власного будинку
Київ • УНН
Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він залучив трьох військовослужбовців до будівництва власного будинку, чим завдав збитків на 2,7 млн грн.
У Донецькій області повідомлено про підозру заступнику командира військової частини та командиру батальйону матеріального забезпечення, які залучили трьох військовослужбовців ЗСУ до будівництва житлового будинку.
Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру службовим особам однієї з військових частин за фактом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)
Слідству стало відомо, що в період з березня 2023 по серпень 2024 року заступник командира військової частини за допомогою командира батальйону матеріального забезпечення зловживав своїм службовим становищем, а саме залучив трьох військовослужбовців до будівництва та обслуговування власного будинку.
В процесі будівництва військовослужбовці не виконували обов’язків військової служби. Крім того, вони отримували додаткову винагороду. У зв’язку з цим державі завдано збитки на суму 2,7 мільйони гривень.
Наразі триває досудове розслідування, яке провадять слідчі Бюро економічної безпеки.
Доповнення
Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом організаторам протиправної схеми, які за гроші переводили військовослужбовців з передової до частин, що не задіяні в активних бойових діях. Серед фігурантів справи колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ.
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