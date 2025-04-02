В Донецкой области заместителя командира подозревают в привлечении военных к строительству собственного дома
Киев • УНН
Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он привлек трех военнослужащих к строительству собственного дома, чем нанес ущерб на 2,7 млн грн.
В Донецкой области сообщено о подозрении заместителю командира воинской части и командиру батальона материального обеспечения, которые привлекли трех военнослужащих ВСУ к строительству жилого дома.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении должностным лицам одной из воинских частей по факту злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины)
Следствию стало известно, что в период с марта 2023 по август 2024 года заместитель командира воинской части с помощью командира батальона материального обеспечения злоупотреблял своим служебным положением, а именно привлек трех военнослужащих к строительству и обслуживанию собственного дома.
В процессе строительства военнослужащие не выполняли обязанности военной службы. Кроме того, они получали дополнительное вознаграждение. В связи с этим государству нанесен ущерб на сумму 2,7 миллиона гривен.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое проводят следователи Бюро экономической безопасности.
Дополнение
Правоохранители сообщили о подозрении четырем организаторам противоправной схемы, которые за деньги переводили военнослужащих с передовой в части, не задействованные в активных боевых действиях. Среди фигурантов дела бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ.
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