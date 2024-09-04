На Донеччині ворог найбільше атакував 6 населених пунктів, серед яких Курахове, Мирноград та Покровськ
Київ • УНН
За добу окупанти здійснили 2473 удари по Донецькій області. Найбільше постраждали Курахове, Мирноград та Покровськ, зруйновано 7 житлових будинків та інші цивільні об'єкти.
Внаслідок майже 2,5 тис ударів російської армії по території Донецької області руйнувань зазнали цивільні об’єкти, зокрема 7 житлових будинків.
Пише УНН із посиланням на телеграм-канал поліції Донецької області та пресслужбу ОВА.
Деталі
Загалом за минулу добу зс рф здійснили 2 473 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору, але, за даними ОВА, населені пункти Донеччини були обстріляні 10 разів.
Ворог зосередив вогонь на 6 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, селах Веселий Гай, Новоселидівка.
Руйнувань зазнали 16 цивільних об’єктів - 7 житлових будинків, підприємство, критична інфраструктура, передає поліція області.
Відповідно до даних керівника ОВА Вадима Філашкіна ситуація в області була наступною:
Покровський район.
У Курахівській громаді загинула людина в Веселому Гаю , обстріляні приватні сектори у Кураховому, Ганнівці, Вовченці і Трудовому. У Покровську пошкоджено будівлі двох підприємств і об'єкт інфраструктури.
У Мирнограді обстріляно промисловий майданчик. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район.
У Торському Лиманської громади зруйновано 2 будинки. У Костянтинівці зруйновано підприємство, пошкоджено 2 будинки.
Бахмутський район.
У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і промислова будівля.
У Сіверську пошкоджено будинок.
Нагадаємо
У Донецькій області скорочено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки через ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні. Відновлення повного водопостачання очікується після завершення ремонту.