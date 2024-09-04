В Донецкой области враг больше всего атаковал 6 населенных пунктов, среди которых Курахово, Мирноград и Покровск
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 2473 удара по Донецкой области. Больше всего пострадали Курахово, Мирноград и Покровск, разрушено 7 жилых домов и другие гражданские объекты.
В результате почти 2,5 тыс ударов российской армии по территории Донецкой области разрушениям подверглись гражданские объекты, в частности 7 жилых домов.
Пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал полиции Донецкой области и пресс-службу ОВА.
Детали
Всего за минувшие сутки ВС РФ осуществили 2 473 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору, но, по данным ОВА, населенные пункты Донецкой области были обстреляны 10 раз.
Враг сосредоточил огонь на 6 населенных пунктах: городах Константиновка, Курахово, Мирноград, Покровск, селах Веселый Гай, Новоселидовка.
Разрушениям подверглись 16 гражданских объектов - 7 жилых домов, предприятие, критическая инфраструктура, передает полиция области.
Согласно данным руководителя ОВА Вадима Филашкина ситуация в области была следующей:
Покровский район.
В Кураховской громаде погиб человек в Веселой Роще, обстреляны частные сектора в Курахово, Анновке, Волченке и Трудовом. В Покровске повреждены здания двух предприятий и объект инфраструктуры.
В Мирнограде обстреляна промышленная площадка. Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.
Краматорский район.
В Торском Лиманской громады разрушены 2 дома. В Константиновке разрушено предприятие, повреждены 2 дома.
Бахмутский район.
В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и промышленное здание.
В Северске поврежден дом.
Напомним
В Донецкой области сокращено водоснабжениев Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку из-за ремонтных работ на Втором Донецком водопроводе. Восстановление полного водоснабжения ожидается после завершения ремонта.