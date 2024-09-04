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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области враг больше всего атаковал 6 населенных пунктов, среди которых Курахово, Мирноград и Покровск

В Донецкой области враг больше всего атаковал 6 населенных пунктов, среди которых Курахово, Мирноград и Покровск

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 09:11  •  42055 просмотра

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За сутки оккупанты совершили 2473 удара по Донецкой области. Больше всего пострадали Курахово, Мирноград и Покровск, разрушено 7 жилых домов и другие гражданские объекты.

В результате почти 2,5 тыс ударов российской армии по территории Донецкой области разрушениям подверглись гражданские объекты, в частности 7 жилых домов.

Пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал полиции Донецкой области и пресс-службу ОВА.

Детали

Всего за минувшие сутки  ВС РФ осуществили 2 473 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору, но, по данным ОВА, населенные пункты Донецкой области были обстреляны 10 раз.

Враг сосредоточил огонь на 6 населенных пунктах: городах Константиновка, Курахово, Мирноград, Покровск, селах Веселый Гай, Новоселидовка.

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Разрушениям подверглись 16 гражданских объектов - 7 жилых домов, предприятие, критическая инфраструктура, передает полиция области.

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Согласно данным руководителя ОВА Вадима Филашкина ситуация в области была следующей:

Покровский район.

В Кураховской громаде погиб человек в Веселой Роще, обстреляны частные сектора в Курахово, Анновке, Волченке и Трудовом. В Покровске повреждены здания двух предприятий и объект инфраструктуры.

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В Мирнограде обстреляна промышленная площадка. Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район.

В Торском Лиманской громады разрушены 2 дома. В Константиновке разрушено предприятие, повреждены 2 дома.

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Бахмутский район.

В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и промышленное здание.

В Северске поврежден дом.

Напомним

В Донецкой области сокращено водоснабжениев Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку из-за ремонтных работ на Втором Донецком водопроводе. Восстановление полного водоснабжения ожидается после завершения ремонта.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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